Bursa'da korku dolu anlar! Seyir halindeki araç alev topuna döndü

Bursa'da sabah saatlerinde hareket halindeki bir otomobilde çıkan yangın paniğe neden olurken, alevlere teslim olan araçtan geriye demir yığını kaldı.

Olay, saat 09.00 sıralarında Mudanya Yolu üzerinde meydana geldi.

Mudanya istikametinden Bursa yönüne doğru seyir halinde olan bir otomobilde, henüz belirlenemeyen bir nedenle motor arızası oluştu. Durumu fark eden sürücü, aracını hemen yolun sağ tarafına çekerek durdurdu.

ALEVLER KISA SÜREDE TÜM ARACI SARDI

Sürücünün aracı durdurmasının hemen ardından, otomobilin motor bölümünden yükselen alevler kısa sürede tüm gövdeyi sardı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine Mudanya’dan Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, yangın sonrası otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi.

