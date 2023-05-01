Bursa'da korkunç kaza! Öğrencileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 3 kişi öldü, 44 kişi yaralandı

Bursa'da gece saatlerinde korkunç bir trafik kazası yaşandı. İnegöl ilçesi Şehitler mevkisinde, öğrencileri taşıdığı tespit edilen bir tur otobüsü bariyerlere çarparak devrildi.

Çanakkale'den Ankara'ya gittiği öğrenilen 06 BFV 850 plakalı, Metropol Turizm'e ait tur otobüsünün devrilmesi sonucu sürücü ve iki öğrenci hayatını kaybederken 44 kişi de yaralandı.

Ambulanslarla hastanelere sevk edilen yaralıların çoğunluğunun ayakta tedavi edildiği öğrenildi.

"HASTANELERİMİZDE GEREKLİ MÜDAHALELERİMİZİ YAPIYORUZ"

Kazanın ardından bölgeye ekiplerin hızlıca ulaştığını belirten Bursa Valisi Yakup Canbolat kazaya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

- Ankara Etimesgut Cenk Yakın Ortaokulu öğrencilerini taşıyan tur otobüsünün bariyere çarparak devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre, 3 kişi yaşamını yitirdi. Otobüste 47 kişi var. Bunların 3'ü öğretmen, ikisi sürücü, bir kısmı öğrenci, 6'sı da öğretmen çocuğu. Şu ana kadarki tespitlerimizde sürücü ve 2 öğrenci maalesef hayatını kaybetti.

Kaza nedeniyle çok üzgün olduğunu, yaralıların hastanelere sevk edildiğini aktaran Canbolat, şunları kaydetti: