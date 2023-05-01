Bursa'da korkunç kaza! Öğrencileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 3 kişi öldü, 44 kişi yaralandı
Bursa'da korkunç bir trafik kazası meydana geldi. Çanakkale'den Ankara'ya giden öğrencileri taşıyan tur otobüsü, İnegöl'de bariyerlere çarparak devrildi. Kaza sonucu 3 kişi hayatını kaybederken 44 kişi de yaralandı.
Bursa'da gece saatlerinde korkunç bir trafik kazası yaşandı. İnegöl ilçesi Şehitler mevkisinde, öğrencileri taşıdığı tespit edilen bir tur otobüsü bariyerlere çarparak devrildi.
Çanakkale'den Ankara'ya gittiği öğrenilen 06 BFV 850 plakalı, Metropol Turizm'e ait tur otobüsünün devrilmesi sonucu sürücü ve iki öğrenci hayatını kaybederken 44 kişi de yaralandı.
Ambulanslarla hastanelere sevk edilen yaralıların çoğunluğunun ayakta tedavi edildiği öğrenildi.
"HASTANELERİMİZDE GEREKLİ MÜDAHALELERİMİZİ YAPIYORUZ"
Kazanın ardından bölgeye ekiplerin hızlıca ulaştığını belirten Bursa Valisi Yakup Canbolat kazaya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:
- Ankara Etimesgut Cenk Yakın Ortaokulu öğrencilerini taşıyan tur otobüsünün bariyere çarparak devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre, 3 kişi yaşamını yitirdi. Otobüste 47 kişi var. Bunların 3'ü öğretmen, ikisi sürücü, bir kısmı öğrenci, 6'sı da öğretmen çocuğu. Şu ana kadarki tespitlerimizde sürücü ve 2 öğrenci maalesef hayatını kaybetti.
Kaza nedeniyle çok üzgün olduğunu, yaralıların hastanelere sevk edildiğini aktaran Canbolat, şunları kaydetti:
- Genel durum itibarıyla hastaneye sevki yapılan çocuklarımızın durumu iyi gözüküyor. Bir, iki öğrencinin genel durumunun ağır olabileceği değerlendiriliyor. Tam ağır diyemeyiz. Hastanelerimizde gerekli müdahalelerimizi yapıyoruz. Burada da enkazı kaldırma çalışmalarımız devam ediyor. AFAD, jandarma, emniyet ve sağlık ekiplerimizin tamamı buradalar. Büyük geçmiş olsun. Çocukları vefat edenler ile sürücünün ailesine başsağlığı, yaralılarımıza ve çocuklarımıza acil şifa diliyorum.
Kaynak: Anadolu Ajansı
# bursa # trafik kazası # inegölAnkara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem Diyarbakır'da sağanak ve dolu etkili oldu Şırnak'ta askeri araç kazasında 2 şehit