Bursa'da korkunç olay! Trafikte silahlı saldırıya uğradı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. Trafikte silahlı saldırıya uğrayan hafif ticari araç sürücüsü Kenan C, ağır yaralandı. Başına mermi isabet eden Kenan C, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Bursa'da korkunç olay! Trafikte silahlı saldırıya uğradı
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde trafikte korkunç bir olay yaşandı. Olayın meydana geldiği adres, Çınarönü Mahallesi Çınarönü Caddesi oldu.

Edinilen bilgiye göre, Kenan C. (30) idaresindeki 16 BEE 013 plakalı hafif ticari araca, yanına yaklaşan başka bir araçtan tabancayla ateş edildi. Başına mermi isabet eden araç sürücüsü Kenan C, ağır yaralandı.

Bursa'da korkunç olay! Trafikte silahlı saldırıya uğradı - Resim : 1

Yaralı Kenan C, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olayın fail ya da faillerini yakalamak için çalışma başlattı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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