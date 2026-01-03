Bursa'da korkutan manzara: Binlerce ölü balık su yüzeyine çıktı
Bursa'nın Karacabey ilçesinde yer alan Uluabat Deresi'nde binlerce balık ölüsü su yüzeyini kapladı. Gördüğü manzara karşısında şoke olan vatandaşlar, olayın sebebinin araştırılması için yetkilileri göreve çağırdı.
Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Uluabat Köyü sınırları içerisinden geçen ve Uluabat Gölü kenarında bulunan Uluabat Deresi’nde kirlilik alarmı verildi.
Derede binlerce balık ölü halde bulundu.
Dere kenarından geçen bir vatandaş, su yüzeyinde hareketsiz şekilde duran çok sayıda balığı fark etti. Karşılaştığı manzara karşısında büyük şaşkınlık ve üzüntü yaşayan vatandaş, o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.
Kaydedilen görüntülerde, balık ölümlerinin derenin geniş bir alanına yayıldığı gözler önüne serildi.
VATANDAŞTAN YETKİLİLERE ÇAĞRI
Olaya tanıklık eden vatandaş, durumun yalnızca soğuk hava koşullarıyla açıklanamayacağını ifade etti.
Belediye ve çevre yetkililerine seslenen vatandaş, konunun araştırılmasını talep etti.
Bölgedeki balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatılması beklenirken, derenin ekosistemine zarar veren asıl nedenin yapılacak çalışmaların ardından netlik kazanacağı belirtildi.