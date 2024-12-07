Bursa'da korkutan yangın: 1 aylık bebek dumandan etkilendi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 5 katlı bir apartmanın en üst katında çıkan yangın, bir ailenin yaşamını alt üst etti. Yangında dumandan etkilenen 1 aylık bebek hastaneye kaldırılırken, yangının çıkış nedeni hala bilinmiyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Bursa'da korkutan yangın: 1 aylık bebek dumandan etkilendi
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Bursa'nın İnegöl ilçesinin Orhaniye Mahallesi'nde, Yenişehir Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın en üst katında akşam saatlerinde korkutan bir yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede binanın üst katını sardı. Olayın fark edilmesi üzerine, mahalle sakinleri hemen itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine hızla ulaşan İnegöl Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangına 4 araçla müdahale etti. Ekipler, alevlerin daha fazla yayılmasını engelleyerek, yangını kısa süre içinde kontrol altına almayı başardı.

DUMANDAN ETKİLENEN 1 AYLIK BEBEK HASTANEYE KALDIRILDI

Yangında Suriye uyruklu ailenin 1 aylık bebeği İmadeddin B. dumandan etkilendi. Bebek özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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