Bursa'da korkutan yangın

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, 10 katlı iş hanının çatısında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Bursa'da korkutan yangın
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde gece saatlerinde yangın paniği yaşandı. Yangının yaşandığı adres, Gülbahçe Mahallesi Ankara Yolu Caddesi oldu.

Edinilen bilgiye göre, 10 katlı iş hanının çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun çevredekiler tarafından yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, iş hanının önündeki caddede güvenlik önlemleri aldı.

İtfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu yangını diğer katlara sıçramadan söndürdü.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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