Bursa'da korkutan yangın! Bisikleti yanan 10 yaşındaki çocuk gözyaşlarını tutamadı

Olay, saat 15.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Edebey Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangını fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu hızla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye İnegöl İtfaiyesi ve Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.