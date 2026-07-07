Bursa'da korkutan yangın! Bisikleti yanan 10 yaşındaki çocuk gözyaşlarını tutamadı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kanatlı hayvan yumurtalarının muhafaza edildiği bir depoda çıkan yangın, tesiste büyük çapta maddi hasara yol açtı.
Olay, saat 15.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Edebey Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangını fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu hızla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye İnegöl İtfaiyesi ve Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede hızla büyüyen alevler, tesisi tamamen sardı. İtfaiye ekipleri, yangının çevredeki evlere sıçrama ihtimaline karşı bölgede yoğun bir çaba harcadı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda alevler yaklaşık bir saat içerisinde kontrol altına alınarak söndürüldü.
Soğutma çalışmalarının ardından deponun ve içerisindeki çok sayıda yumurtanın tamamen kullanılamaz hale geldiği belirlendi.
Yangın sonrasında depo sahibinin 10 yaşındaki oğlu Huzeyfe Ö., tesisin içinde park halinde bıraktığı elektrikli bisikletinin de küle döndüğünü görünce gözyaşlarına hakim olamadı. Olay yerinde güvenliği sağlayan jandarma ekipleri, ağlayan çocuğu teselli ederek moral verdi.
İtfaiye ve jandarma ekipleri, yangının kesin çıkış nedenini belirlemek amacıyla olay yerinde inceleme başlattı.