Bursa'da kürek zamanı! Uzun Mesafe Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası başladı

Bursa’nın Gemlik ilçesi, bu yıl Uzun Mesafe Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası’na ev sahipliği yapıyor. Türkiye Kürek Federasyonu tarafından organize edilen ve Gemlik Kumsaz Plajı'nda başlayan yarışlar, sporseverlerin ilgi odağı oldu.

Şampiyonada, 12 şehirden 38 kulüp ve 522 sporcu, denizde kıyasıya bir mücadele veriyor. Ekipler, 4 bin metrelik parkurda üstünlük kurmak için kürek çekiyor.

15 FARKLI KATEGORİDE YARIŞLAR

İki gün sürecek olan organizasyonda sporcular şu kategorilerde ter dökecek:

Akademi İki Çifte Kadınlar

Akademi Tek Çifte Kadınlar

Akademi Karışık İki Çifte

Genç Erkekler (Tek, İki ve Dört Çifte)

Genç Kadınlar (Tek, İki ve Dört Çifte)

Açık Karışık (İki ve Dört Çifte)

Açık Kadınlar (Tek ve İki Çifte)

Açık Erkekler (Tek, İki ve Dört Çifte)

Bugün ayrıca “Açık Erkekler Tek Çifte” ve “Açık Erkekler Dört Çifte” kategorilerinde birinci ve ikinci eleme yarışları da gerçekleştiriliyor.

Gemlik’in berrak sularında kürek çeken sporcular, hem fiziksel hem de mental olarak büyük bir dayanıklılık sergiliyor. Yarışlar sonunda, Türkiye şampiyonu ünvanını almaya hak kazanan ekipler belli olacak.