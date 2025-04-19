Bursa'da kürek zamanı! Uzun Mesafe Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası başladı

Spor tutkunlarının heyecanla beklediği organizasyon, Gemlik sahilinde renkli görüntülere sahne oldu. İki gün sürecek mücadelede 522 sporcu şampiyonluk için kürek çekiyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Bursa'da kürek zamanı! Uzun Mesafe Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası başladı
Yayınlanma:

Bursa’nın Gemlik ilçesi, bu yıl Uzun Mesafe Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası’na ev sahipliği yapıyor. Türkiye Kürek Federasyonu tarafından organize edilen ve Gemlik Kumsaz Plajı'nda başlayan yarışlar, sporseverlerin ilgi odağı oldu.

Şampiyonada, 12 şehirden 38 kulüp ve 522 sporcu, denizde kıyasıya bir mücadele veriyor. Ekipler, 4 bin metrelik parkurda üstünlük kurmak için kürek çekiyor.

15 FARKLI KATEGORİDE YARIŞLAR

İki gün sürecek olan organizasyonda sporcular şu kategorilerde ter dökecek:

Akademi İki Çifte Kadınlar
Akademi Tek Çifte Kadınlar
Akademi Karışık İki Çifte
Genç Erkekler (Tek, İki ve Dört Çifte)
Genç Kadınlar (Tek, İki ve Dört Çifte)
Açık Karışık (İki ve Dört Çifte)
Açık Kadınlar (Tek ve İki Çifte)
Açık Erkekler (Tek, İki ve Dört Çifte)

Bugün ayrıca “Açık Erkekler Tek Çifte” ve “Açık Erkekler Dört Çifte” kategorilerinde birinci ve ikinci eleme yarışları da gerçekleştiriliyor.

Gemlik’in berrak sularında kürek çeken sporcular, hem fiziksel hem de mental olarak büyük bir dayanıklılık sergiliyor. Yarışlar sonunda, Türkiye şampiyonu ünvanını almaya hak kazanan ekipler belli olacak.

Şanlıurfa’da örgüte bir darbe daha: Sabotajcı terörist ikna edilerek teslim olduŞanlıurfa’da örgüte bir darbe daha: Sabotajcı terörist ikna edilerek teslim olduGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

bursa
Günün Manşetleri
Özel hastanelerde yeni dönem
Suç örgütüne büyük darbe!
Sınır ötesi operasyon!
ABD, Suriye yönetimiyle normalleşmek için bazı koşullar iletti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel Türkiye'yi güvenilmez ülke ilan etti
Gizli kamera nasıl tespit edilir?
Almanya Ukrayna'ya füze verirse savaşa dahil olur
Vatandaş ekonomi yönetimine güvenmiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Vatan Partisi, Sırrı Süreyya Önder'i, tedavi gördüğü hastaneyi ziyaret etti
Çok Okunanlar
Altın fiyatları yeniden hareketlendi Altın fiyatları yeniden hareketlendi
1,5 milyon TL bankada dursa ne kazandırır? 1,5 milyon TL bankada dursa ne kazandırır?
Akaryakıta yeni indirim var mı? Akaryakıta yeni indirim var mı?
A101'de büyük indirim fırtınası! A101'de büyük indirim fırtınası!
Berk Atan trafik kazası geçirdi: Yoğun bakımda, durumu kritik! Berk Atan trafik kazası geçirdi: Yoğun bakımda, durumu kritik!