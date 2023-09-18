Bursa'da lastiği patlayan otomobil şarampole uçtu!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde lastiği patlayan otomobil şarampole uçtu, kazada 4 kişi yaralandı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'da lastiği patlayan otomobil şarampole uçtu!
Lastiği patlayan otomobil şarampole uçtu: 4 yaralı
Editör: Süleyman Daban
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Kaza, saat 18.30 sıralarında kırsal İsaören Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Çayyaka Mahallesi'nden İnegöl'e seyir halinde olan Mehmet Y. (47) yönetimindeki 16 YP 263 plakalı otomobil, yokuş aşağı inerken sağ lastiği patladı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç şarampole uçtu. Çalılık alana çarparak duran araçtaki sürücü ile araçtaki yolcular Emel Y. (37), Emine Y. (43) ve Fatma Y. (43) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Bolu TEM'de feci kaza!Bolu TEM'de feci kaza!Yurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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