Bursa'da lezzet şöleni

'Yeşil Bursa, Yeşil Gastronomi’ temasıyla Bursa Gastronomi Festivali'nin bu yıl ikincisini düzenledi. Etkinlikler kapsamında vatandaşlar birbirinden leziz yemeklerin yanı sıra müzik ziyafeti de yaşandı.

Bursa'da lezzet şöleni
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Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 2.'si düzenlenen Bursa Gastronomi Festivali birbirinden renkli görüntülere ev sahipliği yaptı.

Osmanlı saray mutfağının doğduğu şehir Bursa’nın tescilli lezzetleri, bu yıl 'Yeşil Bursa, Yeşil Gastronomi’ temasıyla düzenlenen festivalde lezzet akını yaşandı.

"GAYET GÜZEL HOŞ SAMİMİ ORTAM VAR"

On binlerce ziyaretçinin akınına uğrayan festivalde Mustafa Ceceli konseri ile çoşku yaşanırken, Türk, Balkan ve Kafkas mutfağının eşsiz lezzetleriyle de karınlar doyuruldu.

Hem doyuran, hem coşturan festival kapsamında ünlü şef Türev Uludağ ile mutfağa giren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hazırladığı yemeği alandaki vatandaşlara elleriyle ikram etti.

Birbirinden farklı lezzetlerin yanı sıra festivalde yemek yarışması ve çeşitli söyleşiler de düzenlendi.

Bu yıl ikincisi düzenlenen Bursa Gastronomi Festivali 3 günlük etkinlik programıyla lezzet tutkunlarını ağırladı.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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