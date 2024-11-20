Bursa'da motosiklet kazası

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde trafik kazası meydana geldi. Park halindeki minibüse çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Bursa'da motosiklet kazası
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Yalova-Bursa kara yolu oldu.

Edinilen bilgiye göre, 22 yaşındaki Ali K. idaresindeki 34 FKA 432 plakalı motosiklet, iddiaya göre tek teker üzerinde seyir halindeyken park halindeki 17 VU 858 plakalı minibüse çarptı.

Bursa'da motosiklet kazası - Resim : 1

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan genç motosiklet sürücüsü, Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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