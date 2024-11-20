Bursa'da motosiklet kazası
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde trafik kazası meydana geldi. Park halindeki minibüse çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Yalova-Bursa kara yolu oldu.
Edinilen bilgiye göre, 22 yaşındaki Ali K. idaresindeki 34 FKA 432 plakalı motosiklet, iddiaya göre tek teker üzerinde seyir halindeyken park halindeki 17 VU 858 plakalı minibüse çarptı.
Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan genç motosiklet sürücüsü, Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı