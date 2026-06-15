Bursa'da narkotik takibinde dehşet anları! Yakalanacağını anlayan şüpheli başına ateş etti

Polisin lastiklerini patlatarak durdurduğu lüks araçta bulunan diğer 2 zanlı ise narkotik ekiplerince gözaltına alındı.

POLİSİN 'DUR' İHTARINA GAYRIKANUNİ REAKSİYON: GAZABASIP KAÇTILAR

Kan donduran olay, Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı sanayi ve ticaret merkezlerinden Vişne Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen istihbarat odaklı bilgiye göre, Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, içinde uyuşturucu madde taşındığından şüphelenilen bir aracı teknik takibe aldı. Uygulama noktasında önü kesilen araç sürücüsü, polis ekiplerinin "dur" ihtarına riayet etmeyerek aniden gaza bastı ve süratle kaçmaya başladı.

LASTİKLERE ATEŞ AÇILDI, ÇEMBER DARALDI

Yıldırım'ın dar ara sokaklarında dakikalarca süren ve film sahnelerini aratmayan bir kovalamaca başladı. Kaçan şüphelilerin hem kendi canlarını hem de çevre sakinlerini tehlikeye atması üzerine, takibe katılan polis ekipleri yasal yetkiler çerçevesinde silahlarını kullanarak aracın lastiklerine ateş açtı. Lastikleri patlamasına rağmen jant üzerinde kaçmaya çalışan şüphelilerin önü, takviye ekiplerin sokağı kapatmasıyla kesildi. Araç adeta kıskaç altına alınarak durduruldu.

YAKALANACAĞINI ANLAYINCA TABANCASINI ATEŞLEDİ

Araçtan inip teslim olmak yerine siber ve fiziki kaçış yollarının tamamen kapandığını gören sürücü Salih Alperen A., yanında bulundurduğu ruhsatsız tabancayı başına dayayarak tetiği çekti. Araçtan yükselen silah sesinin ardından bölgeye anında çok sayıda takviye polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan ve kanlar içinde kalan şahsa, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk tescilli tıbbi müdahale yapıldı. Ambulansla acil koduyla en yakın hastaneye nakledilen genç şüpheli, burada uzman doktorların siber ve cerrahi tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ARAÇTAN UYUŞTURUCU ÇIKTI, 2 GÖZALTI VAR

Olayın ardından araçta bulunan ve Salih Alperen A.'nın arkadaşları olduğu belirlenen diğer 2 şüpheli, asayiş ekiplerince yere yatırılarak kelepçelenip gözaltına alındı. Olay Yeri İnceleme (OYİ) ekipleri, Vişne Caddesi ve bağlantılı sokaklarda geniş çaplı balistik ve fiziki çalışma yürütürken, durdurulan araçta yapılan detaylı aramalarda koltuk altına gizlenmiş bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltındaki 2 zanlının emniyetteki sorgu tescil işlemleri sürerken, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili çok yönlü adli tahkikat başlattı.