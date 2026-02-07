Bursa'da okul çıkışı can pazarı: 14 yaşındaki sürücü dehşet saçtı!
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 14 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobilin park halindeki araçlara çarpması sonucu 8 öğrenci yaralandı.
Kaza, dün saat 17.00 sıralarında İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi Karalar Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Hacı Sevim Yıldız Mesleki Eğitim Kampüsü'nden çıkan öğrencilerin içerisinde bulunduğu 16 AOY 420 plakalı otomobil, yokuş aşağı seyir halindeyken kontrolden çıktı.
Direksiyon koltuğunda oturan 14 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Ali B.'nin hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrulan araç, bir oto yıkama dükkanının önünde park halinde bekleyen 16 AFH 829 ve 16 BTF 434 plakalı otomobiller ile 34 SR 6914 plakalı minibüse çarparak durabildi.
Zincirleme kazanın şiddetiyle ters dönen otomobilin içinde bulunan sürücü Ali B. ile yolcu konumundaki okul arkadaşları Sergen B. (14), İsmail Ş. (16), Efe D. (15), Bilal A. (15), Enes T. (16) ve Muhammed Ali D. (16) demir yığınına dönen araçta sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu sıkıştıkları yerden kurtarılan yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
20 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU
Kazaya karışan araçtaki 8 öğrenciden biri olan Muhammed T.'nin olay yerinde olmadığı fark edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda yaralı genç, kaza mahallinden yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Hamidiye Mahallesi Park Caddesi üzerinde vatandaşlar tarafından yerde yatarken bulundu. Oraya nasıl gittiğini hatırlamadığı öğrenilen Muhammed T., bölgeye yönlendirilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
4 ÖĞRENCİNİN DURUMU KRİTİK
Hastanede yapılan ilk kontrollerde beyin kanaması geçirdikleri tespit edilen Efe D., Sergen B., Enes T. ve Muhammed Ali D., acil olarak Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Bursa'ya gönderilen 4 gencin hayati tehlikesinin devam ettiği ve sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.