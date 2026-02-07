Bursa'da okul çıkışı can pazarı: 14 yaşındaki sürücü dehşet saçtı!

20 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU

Kazaya karışan araçtaki 8 öğrenciden biri olan Muhammed T.'nin olay yerinde olmadığı fark edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda yaralı genç, kaza mahallinden yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Hamidiye Mahallesi Park Caddesi üzerinde vatandaşlar tarafından yerde yatarken bulundu. Oraya nasıl gittiğini hatırlamadığı öğrenilen Muhammed T., bölgeye yönlendirilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.