Bursa'da orman yangını paniği! Orhaneli'de alevler yükseldi

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Bursa'da orman yangını paniği! Orhaneli'de alevler yükseldi
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 Perçin ile Balıoğlu mahalleleri arasındaki yeşil örtüde henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan alevleri kontrol altına almak amacıyla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangının yerleşim yerlerine ve derin ormanlık dokuya ulaşmasını engellemek için havadan ve karadan kapsamlı bir söndürme çalışması yürütülüyor.

BURSA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ALARMA GEÇTİ

Yangın ihbarının alınmasıyla birlikte bölgeye çok sayıda kara ve hava unsuru yönlendirildi.

Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde alevlerin önünü kesmek ve çevresini sarmak için sahada teyakkuz başlatıldı.

Ekiplerin zorlu arazi şartlarında alevlerle amansız mücadelesi devam ediyor.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLİYOR

Yangını en kısa sürede kontrol altına almak amacıyla müdahale filosunun tüm gücüyle sahada olduğu bildirildi.

4 yangın söndürme helikopteri
8 arazöz
2 su tankeri
2 dozer
76 orman personeli
Hava araçları su atımlarıyla alevlerin tepe noktalarını baskılarken, kara ekipleri ve iş makineleri açılan hatlarla yangının ilerleyişini durdurmaya çalışıyor.

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