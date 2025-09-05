Bursa'da orman yangını: Rüzgar alevleri hızlandırıyor
Bursa’nın Osmangazi ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ediyor.
Kırsal Gündoğdu Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 14.00 sıralarında yangın başladı. Yerleşim yerlerine yakın bölgeden yükselen dumanları gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.
Mahalle halkı da traktörlerine bağlı su tankerleriyle yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.
Yangının rüzgarın etkisiyle hızla ilerlediği bildirildi.