Bursa'da orman yangını: Rüzgar alevleri hızlandırıyor

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ediyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Bursa'da orman yangını: Rüzgar alevleri hızlandırıyor
Yayınlanma:

Kırsal Gündoğdu Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 14.00 sıralarında yangın başladı. Yerleşim yerlerine yakın bölgeden yükselen dumanları gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.

Mahalle halkı da traktörlerine bağlı su tankerleriyle yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yangının rüzgarın etkisiyle hızla ilerlediği bildirildi.

Balık sezonu başladı: Hamsinin kilosu kaç TL?Balık sezonu başladı: Hamsinin kilosu kaç TL?Ekonomi
Tatil için gittiği Muğla’da kaldığı apartta cansız bulunduTatil için gittiği Muğla’da kaldığı apartta cansız bulunduYurt
bursa orman yangını
Günün Manşetleri
Özgür Özel yeni parti kuracak mi kuracak?
12 yıllık zorunlu eğitim kısalacak mı?
TMSF, Maydonoz Döner'i satışa çıkardı
Son dakika açıklaması
ASSAN Group’a askeri casusluk operasyonu
Meteorolojiden kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı
İsrail basınındaki suikast haberine yanıt geldi!
Rusya’yı finanse etmeyi bırakın, petrolü durdurun
Üreticileri baskı altına aldılar! Listede 5 dev marka var
Türkiye KKTC’nin yanında, yeni projeler yolda
Çok Okunanlar
Hafta sonu 37 şehirde sağanak yağış etkili olacak! İşte il il tam liste Hafta sonu 37 şehirde sağanak yağış etkili olacak! İşte il il tam liste
Meteorolojiden kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı Meteorolojiden kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı
Gram altın rekor kırdı! İşte 5 Eylül güncel altın fiyatları Gram altın rekor kırdı! İşte 5 Eylül güncel altın fiyatları
İslam Memiş’ten altın uyarısı: Kasım ayına dikkat! İslam Memiş’ten altın uyarısı: Kasım ayına dikkat!
5 eylül 2025 benzin, motorin ve LPG fiyatları 5 eylül 2025 benzin, motorin ve LPG fiyatları