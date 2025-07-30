Bursa’da örnek karar! Havai fişekle yangın çıkaranlar 100’er ağaç dikecekler!

Nilüfer ilçesinde havai fişek patlatıp yangına sebep olan A.F.V. ve A.A. hakkında adli kontrol kararı verilerek 100’er ağaç dikmeleri istendi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Bursa’da örnek karar! Havai fişekle yangın çıkaranlar 100’er ağaç dikecekler!
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Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde havai fişek patlatıp yangın çıkaran iki kişi hakkında adli kontrol kapsamında çevreye katkı niteliğinde dikkat çekici bir ceza verildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince 29.07.2025 tarihinde yangına sebebiyet verdikleri belirlenen A.F.V. ve A.A. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca şüpheliler hakkında, “toplu yaşanan yerlerde veya diğer alanlarda genel güvenliği tehlikeye sokabilecek mahiyetindeki alet ve edevatlar (havai fişek, meşale vs.) ile eylemlerde bulunmama ve yangın konularında eğitim tedbirlerine tabi olmak” şeklinde adli kontrol talebiyle Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk işlemi gerçekleştirildi.

Hakimlik, A.F.V. ve A.A. hakkında “Bursa Orman Bölge Müdürlüğü’nün belirlemiş olduğu yer ve zamanda ayrı ayrı 100’er adet ağaç dikme” şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü ve sürece ilişkin safahat ile sonuç hakkında kamuoyuna bilgilendirme yapılacağı kaydedildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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