Bursa’da ortaokulda şeker krizi: 9 öğrenci hastanelik

Bursa’nın Osmangazi ilçesi Hamzabey Mahallesi’nde bulunan Hamzabey Ortaokulu’nda 9 öğrenci, kantinden aldıkları şekerleri yedikten sonra rahatsızlandı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Bursa’da ortaokulda şeker krizi: 9 öğrenci hastanelik
Yayınlanma:

Öğrencilerde mide bulantısı ve kusma şikayetleri görülmesi üzerine okul yetkilileri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbarla okula çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan öğrencilerden 4’ü ambulansla, 5’i ise ailelerinin isteğiyle özel araçlarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olay, “zehirlenme şüphesi” olarak değerlendirilirken, öğrencilerin sağlık durumlarının takip edildiği öğrenildi.

Bursa’da kuraklık alarmı: Sadece 6 günlük su kaldıBursa’da kuraklık alarmı: Sadece 6 günlük su kaldıYurt
Meteoroloji’den 20 il için sarı kodlu uyarı: Şiddetli sağanak geliyor!Meteoroloji’den 20 il için sarı kodlu uyarı: Şiddetli sağanak geliyor!Yurt
bursa hastane
Günün Manşetleri
Bursa’da kuraklık alarmı
İsrail saldırılarında bilanço ağırlaşıyor
Simav’daki 5,4’lük deprem sonrası uzman uyarısı
2 firmanın baklavası hileli çıktı
Bir şehir daha büyükşehir oluyor
Özgür Özel’e yumruklu saldırı davasında kritik gelişme
Bakanlar Kurulu Beştepe’de toplanacak
İstanbul’da Can Holding ve Ciner Grubu operasyonu
Dolandırıcılık şebekesine ağır darbe
Şiddetli sağanak bu illeri vuracak!
Çok Okunanlar
Şiddetli sağanak bu illeri vuracak! Şiddetli sağanak bu illeri vuracak!
Altın tarihi rekor kırdı: 29 Eylül altın fiyatları Altın tarihi rekor kırdı: 29 Eylül altın fiyatları
Simav’daki 5,4’lük deprem sonrası uzman uyarısı Simav’daki 5,4’lük deprem sonrası uzman uyarısı
29 Eylül güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? 29 Eylül güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?
Meteoroloji’den 20 il için sarı kodlu uyarı: Şiddetli sağanak geliyor! Meteoroloji’den 20 il için sarı kodlu uyarı: Şiddetli sağanak geliyor!