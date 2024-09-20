Bursa'da ortaokulda skandal! Müdür yardımcısının kapısını kıran müdür açığa alındı

Bursa'da Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu'nda bir skandal yaşandı. Okul müdürü, kadın müdür yardımcısının odasını kapısını kırdı, eşyalarını boşalttı. Okul müdürünün açığa alındığı bildirildi.

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Bursa'da ortaokulda skandal! Müdür yardımcısının kapısını kıran müdür açığa alındı
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Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu'nda iddiaya göre, yaklaşık bir yıldır sorun yaşadığı okul müdürü, kadın müdür yardımcısını penceresi olmayan bir odaya geçirmek istedi.

Müdür yardımcısı, odayı boşaltmak istemeyince, okul müdürü çekiç ve tekmelerle kapıyı kırdı.

Kadın müdür yardımcısı o anları cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Milli Eğitim Bakanlığı müdürü açığa aldı.

Olaya ilişkin inceleme ve soruşturma başlatıldı. Söz konusu okul yöneticisi daha önce de "Şort giyen öğrenciye de karışırız, başını örtmeyen öğrenciye de karışırız." sözleriyle tepki toplamıştı.

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