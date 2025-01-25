Bursa'da oto galerisinde büyük yangın! 13 araç hasar gördü

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir oto galerisine ait park alanında yangın çıktı. Başka bir iş yerine de sıçrayan yangında 13 araç hasar gördü.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Bursa'da oto galerisinde büyük yangın! 13 araç hasar gördü
Yayınlanma:

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, Altınova Mahallesi 2. Keman Sokağı'ndaki bir oto galerisine ait park alanında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, araçlara, ardından oto galerinin arka tarafında bulunan oto tamircisi iş yerine sıçradı.

Yangının yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Bursa'da oto galerisinde büyük yangın! 13 araç hasar gördü - Resim : 1

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında 10 araç kullanılamaz hale gelirken 3 araç hasar gördü.

İstanbul'da servis minibüsü devrildi! Çok sayıda yaralı varİstanbul'da servis minibüsü devrildi! Çok sayıda yaralı varYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

bursa osmangazi yangın
Günün Manşetleri
Enkazdan kurtarılan 3 kişiyle ilgili açıklama
İstanbul'da servis minibüsü devrildi
Konya'da bina çökmesiyle ilgili yeni gelişme
Ali Yerlikaya'dan çöken binayla ilgili yeni açıklama
Fenerbahçe Beko, deplasmanda Olympiakos'u devirdi
Uğur İbrahim Altay'dan çöken binayla ilgili açıklama
Konya'da 4 katlı bina çöktü
Ekonomi Koordinasyon Kurulu'ndan açıklama
Otel sahibi ile genel müdürü tutuklandı
Hakan Fidan'dan Avrupa Birliği üyeliğiyle ilgili açıklama
Çok Okunanlar
Uğur İbrahim Altay'dan çöken binayla ilgili açıklama Uğur İbrahim Altay'dan çöken binayla ilgili açıklama
Erdoğan'dan yeni atama ve görevden alma kararları Erdoğan'dan yeni atama ve görevden alma kararları
Konya'da bina çökmesiyle ilgili yeni gelişme Konya'da bina çökmesiyle ilgili yeni gelişme
PKK/YPG'de İsrail memnuniyeti PKK/YPG'de İsrail memnuniyeti
PKK, Duhok'ta Irak güçlerine saldırdı PKK, Duhok'ta Irak güçlerine saldırdı