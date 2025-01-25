Bursa'da oto galerisinde büyük yangın! 13 araç hasar gördü
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir oto galerisine ait park alanında yangın çıktı. Başka bir iş yerine de sıçrayan yangında 13 araç hasar gördü.
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, Altınova Mahallesi 2. Keman Sokağı'ndaki bir oto galerisine ait park alanında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, araçlara, ardından oto galerinin arka tarafında bulunan oto tamircisi iş yerine sıçradı.
Yangının yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangında 10 araç kullanılamaz hale gelirken 3 araç hasar gördü.
Kaynak: Anadolu Ajansı