Bursa'da otomobil sürücüsü tıra çarptı! 1 kişi öldü 3 yaralı var

Kaza saat 05.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl'ün Kulaca mahallesi mevkiinde meydana geldi. Bozüyük'ten İnegöl istikametine seyir halinde olan sürücü Abbas Şaşmaz(45) yönetimindeki 34 GOA 719 plakalı otomobil, önünde seyreden Arif Ş.(45) yönetimindeki 31 P 0498 plakalı TIR'a arkadan çarpıp savruldu. Kaza sonucu otomobildeki yolcu Gülsenem Eyüp(78) hayatını kaybederken, otomobilin sürücüsü ile araçtaki yolcular Aysimagül Eyüp(48) ve Ali Diricanlı(42) yaralandılar.

FECİ KAZA BİR İŞYERİNİN GÜVENLİK KAMERASINA SANİYE SANİYE YANSIDI

Kaza yerine 112, Jandarma ve İtfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

3 yaralı da olay yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralılardan Aysimagül Eyüp'ün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Feci kaza bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İtfaiye ekiplerince çıkarılan ölen kadının cenazesi savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Tır sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.



Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.