Bursa’da pazar yerinde can pazarı! Çöp kamyonu yaşlı adama çarptı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bulunan bir pazar yerinde, manevra yapan çöp kamyonunun çarptığı 78 yaşındaki Mustafa Akman, sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

Karacabey ilçesine bağlı Garipçe Mahallesi'nde, Ulu Cami'nin hemen yanında kurulan pazar alanında üzücü bir kaza yaşandı. H.K. (54) yönetimindeki 16 TP 516 plakalı çöp kamyonu, manevra yaptığı esnada talihsiz bir şekilde Mustafa Akman'a (78) çarptı.

Çevredekilerin durumu hemen bildirmesi üzerine kaza mahalline derhal sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemelerde, kamyonun altında kalan 78 yaşındaki Akman'ın ne yazık ki yaşamını yitirdiği belirlendi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazaya karışan çöp kamyonu sürücüsü H.K., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hayatını kaybeden Mustafa Akman'ın cenazesi ise, gerekli adli işlemlerin yapılması için Karacabey Devlet Hastanesi morguna sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

