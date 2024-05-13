Bursa’da piknik alanında satırlı masa kavgası...

Bursa’da iki aile arasındaki piknik alanında ’yer’ kapma meselesi nedeniyle satırlı sopalı kavga çıktı. Yumrukların da konuştuğu kavgada, jandarma timleri aileleri ayırmak için biber gazı kullanırken kavgaya karışanlar gözaltına alındı.

Bursa’da piknik alanında satırlı masa kavgası...

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Cumalıkızık Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bursa’da yaklaşık 1 haftadır kötü olan hava, pazar günü yerini güneşe bıraktı. Havanın güzel olmasını fırsat bilen vatandaşlar ise soluğu piknik alanlarında aldı. Piknik alanlarının yoğun ve kalabalık olmasından kaynaklı iki aile arasında ’yer’ meselesi yüzünden tartışma çıktı. İki aile arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Sopa ve satırların kullanıldığı kavganın ihbarı üzerine bölgeye jandarma timleri sevk edildi. Jandarma, kavgayı ayırmakta güçlük geçerken taraflar teker teker gözaltına alındı. Zaman zaman tansiyonun yükseldiği piknik alanında jandarma tarafları ayırmak için biber gazı kullandı. Tarafların gözaltına alınmasının ardından kavga son buldu.

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