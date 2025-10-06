Bursa’da sanayi bölgesinde korkutan yangın: Alevler 4 iş yerini sardı!

Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Küplüpınar Mahallesi Aksu Sokak’ta bulunan otomotiv yedek parça satışı yapılan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki 3 dükkana daha sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede 4 iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.