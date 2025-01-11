Bursa'da silahlı soygun

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde akşam saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Görükle Mahallesi'nde tekel bayisine yönelik silahlı soygun düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, tekel bayisine giren 2 şüpheliden biri, çalışan Ali Hakan H'ye silah çekip kasadaki parayı vermesini istedi. Şüphelilerden biri kasadaki paraları alırken diğer şüpheli bir miktar sigara ve içki şişesi alarak olay yerinden kaçtı.

Soygun olayının yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini izleyip görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.