Bursa'da silahlı soygun

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde dün akşam saatlerinde tekel bayisine silahlı soygun düzenlendi. Silahlı 2 şüpheli, tekel bayisinde çalışanı tehdit ederek bir miktar sigara, içki ve kasadaki 15 bin lirayı alarak kaçtı. Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Bursa'da silahlı soygun
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde akşam saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Görükle Mahallesi'nde tekel bayisine yönelik silahlı soygun düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, tekel bayisine giren 2 şüpheliden biri, çalışan Ali Hakan H'ye silah çekip kasadaki parayı vermesini istedi. Şüphelilerden biri kasadaki paraları alırken diğer şüpheli bir miktar sigara ve içki şişesi alarak olay yerinden kaçtı.

Bursa'da silahlı soygun - Resim : 1

Soygun olayının yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini izleyip görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

2 grup arasında silahlı ve bıçaklı kavga2 grup arasında silahlı ve bıçaklı kavgaYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

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