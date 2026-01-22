Bursa'da sır dolu kaza: Zırhlı araçtaki 8 kilo külçe altın kayboldu

Bursa'nın Karacabey ilçesinde altın sevkiyatı yapan zırhlı aracın kaza yapması sonrası olay yeri hareketlendi. Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırılırken, araçtaki külçe altınların kaybolduğu iddiası üzerine jandarma ekipleri bölgede dedektörlerle geniş çaplı bir arama başlattı.

Olay, İzmir-İstanbul Otoyolu Karacabey Canbaz mevkisinde meydana geldi. Bursa istikametine altın sevkiyatı gerçekleştiren E.Ö. (21) yönetimindeki 16 BPN 077 plakalı zırhlı araç, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

BARİYERLERE ÇARPAN ARAÇTA 3 YARALI

Şiddetli çarpışmanın etkisiyle araç sürücüsü E.Ö. ile araçta bulunan R.T. (30) ve V.T. (48) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye ivedilikle sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan üç kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

KAYIP 8 KÜLÇE ALTIN İÇİN DEDEKTÖRLÜ ARAMA

Kazanın ardından yapılan incelemelerde, zırhlı araçta bir kuyumcuya ait yüklü miktarda para ve altın bulunduğu tespit edildi. Çarpmanın etkisiyle çevreye saçılan değerli eşyalar ekipler tarafından titizlikle toplandı. Ancak yapılan sayımda, her biri 1000 gram ağırlığında olan 11 adet külçe altının eksik olduğu anlaşıldı.

Araç içerisinde yapılan detaylı aramalarda kayıp altınlardan 3 tanesi bulundu. Geriye kalan 8 kilogramlık külçe altına ise ulaşılamadı. Jandarma ekipleri, kayıp altınların bulunması için kaza mahallinde ve yol kenarındaki arazide dedektörlerle geniş çaplı bir arama çalışması başlattı.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

bursa trafik kazası
