Bursa'da skandal: Belediye başkanının üzerine yürüdü, yumruk atmaya kalktı!

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Yıldırım ilçesindeki programı sırasında saldırı girişimine maruz kaldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, vatandaşların sorunlarını yerinde tespit etmek ve çözüm üretmek amacıyla yürütülen "Başkan Bozbey Burada" projesi kapsamında Yıldırım ilçesini ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesi'nin tüm yönetim kadrosunun da katıldığı programda Bozbey, gün boyunca ilçe sakinleriyle görüşmeler gerçekleştirdi.

GÖRÜŞME BAHANESİYLE YUMRUKLU SALDIRI

Temasların sürdüğü ilerleyen saatlerde, Başkan Bozbey ile görüşmek istediğini öne süren bir kişi heyete yaklaştı. Söz konusu şahıs, bu sırada Bozbey'e yönelik yumruklu saldırı girişiminde bulundu.

Başkan Bozbey'e fiziki saldırıda bulunmaya çalışan şahsa, çevrede güvenlik önlemi alan polis ve zabıta ekipleri anında müdahale etti.

Ekipler tarafından etkisiz hale getirilen saldırgan, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

