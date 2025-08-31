Bursa’da skandal karar: Parkta oynayan çocukları yerden yere vurdu, serbest kaldı!

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde parkta oynayan iki küçük çocuğu darbederek yerden yere vuran Yusuf K., tüm kamuoyunu ayağa kaldıran görüntülere rağmen adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Simge Sarıyar
Yayınlanma:

Olay geçtiğimiz gün merkez Yıldırım ilçesi Mevlana Mahallesi Dönüşüm Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgilere göre, apartmanda yaşayan 53 yaşındaki Yusuf K., henüz 6 yaşındaki Ömer E. ile 5 yaşındaki Ömer E. I.’yı sebepsiz yere darbetti. Olayın ardından yaşanan şok, mahallede infial yarattı.

Çocuklarının saldırıya uğradığını gören ailelerin büyük panik yaşadığı olay yerine hemen 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan küçük çocuklardan Ömer E.’nin sol kol omuz alt kısmında kırık olduğu tespit edildi.

O anlar sitenin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Yusuf K.’nin küçük çocuklara sert şekilde saldırdığı net şekilde görüldü. Bu görüntüler mahalle sakinlerinin büyük tepkisini çekerken, sosyal medyada da yoğun bir şekilde paylaşıldı.

GÖZALTINA ALINDI AMA SERBEST KALDI

Olayın ardından hızlıca harekete geçen polis ekipleri, Yusuf K.’yi kısa sürede gözaltına aldı. Zanlı hakkında “kasten yaralama” suçundan tahkikat başlatıldı ve mevcutlu olarak adliyeye sevk edildi. Ancak tüm bu sürece rağmen, Yusuf K. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

bursa
