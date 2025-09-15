Bursa’da skandal olay: Oyun oynayan çocuğa yorgun mermi isabet etti

Bursa'da yorgun mermi dehşetine bir yenisi daha eklendi. Osmangazi ilçesinde parkta oyun oynayan bir çocuğa yorgun mermi isabet etti. Yaralanan çocuk, ambulansla Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

AA’nın haberine göre, olay Demirtaş Sakarya Mahallesi’ndeki Merhum Halil Satık Parkı’nda meydana geldi. Oyun oynayan çocuğa yorgun merminin isabet etmesiyle yaralanan minik, sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesiyle hastaneye sevk edildi.

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Çevredeki güvenlik kameraları ve görgü tanıkları üzerinden delil çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

yorgun mermi bursa
