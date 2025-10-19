Bursa’da sokak ortasında intikam: 65 yaşındaki adam, 15 yaşındaki gence kurşun yağdırdı!

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 65 yaşındaki Nadir C., kendisini 6 ay önce silahla yaralayan 15 yaşındaki S.A.Ö.’yü görünce tabancayla defalarca ateş açtı. Genç şans eseri yara almadan kurtulurken, kurşunlar çevredeki işyerine isabet etti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Bursa’da sokak ortasında intikam: 65 yaşındaki adam, 15 yaşındaki gence kurşun yağdırdı!
Yayınlanma:

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yaşanan olay, film sahnelerini aratmayan bir intikam hesaplaşmasına dönüştü. Edinilen bilgiye göre, olayın geçmişi 19 Nisan 2025 tarihine dayanıyor.

O gün Hamidiye Mahallesi Kavak Sokak’ta, Suriye uyruklu 15 yaşındaki S.A.Ö., alacak verecek meselesi yüzünden 65 yaşındaki Nadir C. ile karşılaştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Arbede sırasında genç, elindeki tabancayla ateş ederek Nadir C.’yi sol bacağından yaraladı.

Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından gözaltına alınan S.A.Ö. tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Genç şüpheli, kısa süre önce tahliye edildi.

SOKAKTA KARŞILAŞINCA ORTALIK KARIŞTI

İkinci olay ise bugün saat 18.00 sıralarında İnegöl’ün Cuma Mahallesi Kasımefendi Caddesi’nde yaşandı.

Kaldırımda yürüyen Nadir C. (65), kendisini 6 ay önce vuran S.A.Ö. (15) ile aniden karşılaştı. Eski yarasının intikamını almak isteyen yaşlı adam, elindeki tabancayı çekti.

Tanıkların ifadelerine göre Nadir C., “kendisine kurşun sıkan genci görünce tabancasına sarıldı” ve gence defalarca ateş etti. Kurşunlardan kaçan S.A.Ö., can havliyle koşarak yakındaki bir markete sığındı.

Saldırı sırasında şans eseri kimse yaralanmadı. Ancak tabancadan çıkan mermilerden biri, cadde üzerindeki bir işyerinin duvarına isabet etti. Olayın ardından çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olayın ardından mağdur S.A.Ö., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Saldırı sonrası olay yerinden kaçan Nadir C. için polis ekipleri geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Bahçeli’den KKTC seçimine tepki: ‘KKTC Türkiye’ye katılma kararı almalıdır!’Bahçeli’den KKTC seçimine tepki: ‘KKTC Türkiye’ye katılma kararı almalıdır!’Gündem
KKTC'de yeni cumhurbaşkanı belli oldu! Tufan Erhürman dönemi başlıyor, Tufan Erhürman kimdir?KKTC'de yeni cumhurbaşkanı belli oldu! Tufan Erhürman dönemi başlıyor, Tufan Erhürman kimdir?Dünya

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

bursa
Günün Manşetleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Tufan Erhürman’ı tebrik ediyorum”
Bahçeli’den KKTC seçimine tepki
Tufan Erhürman yeni cumhurbaşkanı oldu
Bayraktar: ‘726 projeye hibe verdik, 26 milyon ton atık bertaraf ettik’
İsrail saldırılarında 8 Filistinli yaşamını yitirdi
Şimdi depremi konuşmanın tam sırası!
Sosyal hizmet kurumları için yeni adım
Gazze’nin Refah bölgesine hava saldırısı
İran, Hizbullah ve Husiler’i hedef aldı
İstanbul dahil birçok ile kuvvetli yağış geliyor
Çok Okunanlar
En yüksek mevduat faizini veren bankalar belli oldu En yüksek mevduat faizini veren bankalar belli oldu
Stanley Çelik Termos ve onlarca indirimli ürün raflarda Stanley Çelik Termos ve onlarca indirimli ürün raflarda
İstanbul dahil birçok ile kuvvetli yağış geliyor İstanbul dahil birçok ile kuvvetli yağış geliyor
Tufan Erhürman dönemi başlıyor, Tufan Erhürman kimdir? Tufan Erhürman dönemi başlıyor, Tufan Erhürman kimdir?
Altın için tehlike çanları çalıyor! Altın için tehlike çanları çalıyor!