Bursa’da spor salonunda kan donduran dehşet! Minik sporcuların gözü önünde bıçaklar çekildi
Bursa’da minik basketbolcuların antrenmanı sırasında veliler arasında çıkan ‘koltuk ipi’ tartışması, spor salonunun girişini savaş alanına çevirdi. İncir çekirdeğini doldurmayacak bir sebepten parlayan öfke bıçaklı saldırıya dönüştü.
Olayın adresi Bursa’nın merkez Nilüfer ilçesi, Fethiye Mahallesi’nde bulunan Tofaş Spor Salonu oldu. 17 Aralık 2025 akşamı saatler 20.10’u gösterdiğinde, spor kompleksi spor müsabakası yerine korku dolu anlara sahne oldu.
İddialara göre gerilimin fitilini ateşleyen sebep ise duyanları hayrete düşürdü. Minik basketbolcuların bekleme alanındaki koltuklardan sarkan bir iple oynaması, onları bekleyen veliler arasında sözlü atışmayı başlattı.
SALON ÖNÜNDE BIÇAKLI SALDIRI
İçeride başlayan sözlü gerginlik kısa sürede tırmanarak spor salonunun dışına taştı. Öfkesine hakim olamayan şüpheli Turgay T., tartışmanın şiddetlenmesi üzerine yanında taşıdığı bıçağa sarıldı. Gözü dönen şahıs, tartıştığı diğer veli Mustafa Dedecan’ı vücudunun çeşitli bölgelerinden bıçaklayarak ağır yaraladı.
O esnada kavgayı ayırmak ve tarafları sakinleştirmek için araya giren Can Çiftgül de bacağına isabet eden bıçak darbesiyle yaralandı.
AĞIR YARALI BABANIN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR
Kanlı olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye ivedilikle 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan vücuduna çok sayıda darbe alan Mustafa Dedecan’ın durumunun ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Olay yerinden kaçmaya teşebbüs eden saldırgan Turgay T., polis ekiplerinin başarılı takibi sonucu suç aletiyle birlikte kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki sorgu işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.