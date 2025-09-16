Bursa’da tarihi surların dibinde erkek cesedi bulundu

Bursa’nın İznik ilçesinde tarihi surların hemen yanında erkek cesedi bulundu. Kimliği henüz belirlenemeyen şahsın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Bursa’da tarihi surların dibinde erkek cesedi bulundu
Yayınlanma:

Olay, İznik ilçesine bağlı Yeşilcami Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle sakinleri surların dibinde hareketsiz yatan bir kişiyi gördü. Durum hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Üzerinde kimlik çıkmayan erkek şahsın kimliği henüz belirlenemedi. Olay yerinde savcılık incelemesi yapıldıktan sonra ceset, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlatırken, ölümün kesin nedeni yapılacak otopsi sonucu netleşecek.

İSKİ uyardı! İstanbul'da planlı bakım ve onarım çalışmaları yapılacakİSKİ uyardı! İstanbul'da planlı bakım ve onarım çalışmaları yapılacakYurt
Kocaeli’nde çocuklarının yanında babaya tokat atan sürücü tutuklandıKocaeli’nde çocuklarının yanında babaya tokat atan sürücü tutuklandıGündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

bursa
Günün Manşetleri
İsrail’in katılması halinde Eurovision'da olmayacaklar!
“Her üç depremzededen ikisi evine kavuştu”
Can kaybı 65 bine dayandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilerin sorularını cevapladı
Bayrampaşa Belediyesi soruşturmasında yeni gelişme
SGK’dan yerli ilaç hamlesi
Türkiye’den ilk tepki Vatan Partisi’nden geldi
Konut satış verileri belli oldu
İçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı
8’i görevde 15 şüpheli için gözaltı kararı
Çok Okunanlar
23 ilde sağanak, havalar soğuyor! 23 ilde sağanak, havalar soğuyor!
İstanbul'da dev kesinti! İstanbul'da dev kesinti!
Altın fiyatları 16 Eylül 2025: Gram ve çeyrek altın rekor tazeledi Altın fiyatları 16 Eylül 2025: Gram ve çeyrek altın rekor tazeledi
En düşük faizli kredi hangi bankada? En düşük faizli kredi hangi bankada?
Hangi banka en çok kazandırıyor? Hangi banka en çok kazandırıyor?