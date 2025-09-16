Bursa’da tarihi surların dibinde erkek cesedi bulundu

Olay, İznik ilçesine bağlı Yeşilcami Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle sakinleri surların dibinde hareketsiz yatan bir kişiyi gördü. Durum hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Üzerinde kimlik çıkmayan erkek şahsın kimliği henüz belirlenemedi. Olay yerinde savcılık incelemesi yapıldıktan sonra ceset, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlatırken, ölümün kesin nedeni yapılacak otopsi sonucu netleşecek.