Bursa’da toplu taşıma ne kadar oldu? 2026 zamlı tarifeler belli oldu

Bursa’da toplu taşıma ücretleri yeniden düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Ocak ayı meclis toplantısında alınan kararla, ulaşım tarifelerine yüzde 15 oranında zam yapıldı. Karar, meclis üyelerinin oy çokluğuyla kabul edildi.

Bursa’da yeni ulaşım tarifesi ne kadar oldu?

Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu tarafından hazırlanan ücret tarifelerine ilişkin raporun kabul edilmesiyle birlikte yeni fiyatlar da netleşti. Buna göre daha önce 35 TL olan tek biniş ücreti, yapılan zamla birlikte 40 TL’ye yükseldi.

Zam kararı, Bursa Büyükşehir Meclisi’nde gündem maddelerinin tek tek görüşülmesinin ardından alındı. Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’nun ortak hazırladığı rapor mecliste oylamaya sunuldu ve oy çokluğuyla kabul edildi.

Toplantıda ulaşım dışında da önemli kararlar alındı. Osmangazi ilçesi Orhan Bey Mahallesi’nde, Tarihi Belediye Binası’nın altında bulunan meydana “Zehra Budunç Meydanı” isminin verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Ayrıca Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi’nde, İzmir Yolu üzerinde yer alan ve toplam 2 bin 819 metrekare büyüklüğündeki alanın “Park Et – Devam Et” sistemi kapsamında otopark olarak kullanılması kararlaştırıldı. Bu alanın işletme hakkı BURULAŞ’a devredilirken, sözleşme yapılması için Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e yetki verildi.

Meclis toplantısında konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Orkun Gazioğlu, özellikle su faturaları üzerinden yapılan eleştirilere yanıt verdi. Gazioğlu, artışların keyfi olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Merkezi hükümet elektrik faturalarında sübvansiyon uyguluyor. Biz de Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak su faturalarında benzer bir destek sağlıyoruz. Artışlar kimsenin keyfinden kaynaklanmıyor. Enflasyon hepimizi zorluyor. BUSKİ’nin temel girdi maliyetleri o dönemde yüzde 150 artmıştı, bugün yüzde 200’lere dayanmış durumda. Sadece boru maliyetlerinden bahsediyorum. BUSKİ’yi hep birlikte ayakta tutmaya çalışıyoruz.”