Bursa'da trafik kazası! 5 kişi yaralandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde hafif ticari araçla kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Bursa'da trafik kazası! 5 kişi yaralandı
Bursa'da trafik kazası! 5 kişi yaralandı
Yayınlanma:

Bursa'dan Gölyaka istikametine giden S.Y. (45) idaresindeki 16 LPD 74 plakalı kamyonet, Akharem Kavşağı'nda M.B. (30) yönetimindeki 16 RAU 53 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Sürücüler ile araçlarda bulunan M.A.T. (28), S.Y. (41) ve İ.Y. (33) yaralandı.

Bursa'da trafik kazası! 5 kişi yaralandı - Resim : 1

Yaralılar, kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Orhangazi ve Gemlik'teki hastanelere kaldırıldı.

İznik gölü çekilince ortaya çıktı! Görenler şaşkına uğradıİznik gölü çekilince ortaya çıktı! Görenler şaşkına uğradıYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

bursa
Günün Manşetleri
77 ilde zehir tacirlerine opersayon
PKK elebaşı Abdullah Öcalan’a görüş yasağı
50'si çocuk 84 kişi hayatını kaybetti
"Türkiye'nin İsrail ile ticarete yönelik olarak gümrük sistemi tamamen kapalı"
Bakan Tunç’tan Yenidoğan Çetesi soruşturmasıyla ilgili iddialara yanıt
Aile hekimlerinden iş bırakma kararı
İsrail'in Lübnan saldırılarında can kaybı artıyor
Bir kişi intihar girişiminde bulundu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı ile görüştü
Hizbullah'tan İsrail'e ağır darbe
Çok Okunanlar
Sokak röportajında ​​PKK propagandası yapan Ali Çeven tutuklandı Sokak röportajında ​​PKK propagandası yapan Ali Çeven tutuklandı
Şirin Elmas Hanilçi'den acı haber geldi: Şüpheli, minik kızı nasıl öldürdüğünü itiraf etti Şirin Elmas Hanilçi'den acı haber geldi: Şüpheli, minik kızı nasıl öldürdüğünü itiraf etti
STK'lardan acil çağrı: BMGK Kararı Gazze'de uygulansın, yardım koridoru açılsın STK'lardan acil çağrı: BMGK Kararı Gazze'de uygulansın, yardım koridoru açılsın
Kredi kartı kullananlar dikkat! Süre doluyor Kredi kartı kullananlar dikkat! Süre doluyor
İlkokulda cinsel içerikli şarkı çalındı İlkokulda cinsel içerikli şarkı çalındı