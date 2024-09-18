Bursa'da trafik kazası! Onlarca kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kreş öğrencilerini taşıyan servis minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 8'i kreş öğrencisi 11 kişi yaralandı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Bursa'da trafik kazası! Onlarca kişi yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Kemalpaşa Mahallesi Paşaören Sokak ile Hicran Sokak kesişimi oldu.

Edinilen bilgiye göre, kreş öğrencilerini taşıyan M.M. idaresindeki 16 S 6458 plakalı servis minibüsü ile U.M. yönetimindeki 16 MDC 92 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada sürücülerin yanı sıra servis minibüsündeki kreş öğrencilerinden A.Ç. (5), Y.Y. (4), E.S. (4), İ.B. (4), E.E. (4), Z.Ü. (5), M.Ç. (5), E.E. (4) ile servis hostesi A.A. (42) yaralandı.

Bursa'da trafik kazası! Onlarca kişi yaralandı - Resim : 1

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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