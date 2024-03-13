Bursa'da vahşet! 2 kadını tabancayla vurdular...

Bursa'nın Kestel ilçesinde tabancayla ikamete ateş edip 2 kadını yaralayan zanlılar yakalandı.

Bursa'da vahşet! 2 kadını tabancayla vurdular...
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Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, salı günü gece saatlerinde Yenimahalle Subaşı Sokakta S.T. ile tartıştıktan sonra ikamete doğru ateş edip Fadile E. (43) ve Eda T'yi (27) yaralayan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Çevredeki kamera kayıtlarını izleyip görgü şahitlerini dinleyen polis, kimliklerini belirlediği şüpheliler S.Ç. ve B.Ç'yi olay gecesi kullandıkları tabancalar ile yakaladı.

Sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Salı günü gece saatlerinde aralarında husumet bulunan S.T'nin ikametine giden S.Ç. ve B.Ç, tartışmanın büyümesi üzerine yanlarında bulunan tabancayla ikamete ateş edip Fadile E. ve Eda T'yi yaralamıştı.

Tedavi altına alınan 2 kadının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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