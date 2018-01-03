Bursa’da, valilik ve AMATEM işbirliği ile "İnsanlık Köyü" kuruluyor. Köyde madde bağımlıları; Tarım, hayvancılık, el sanatları ve sosyal faaliyetler ile hayata yeniden tutunacak.

El ele verdiler, gelecek karartan uyuşturucuya karşı mücadele başlattılar. Bursa Valiliği ve AMATEM, Orhaneli ilçesinde ‘İnsanlık köyü’ kuruyor.



Uzmanlar gözetiminde madde bağımlıları bu köyde tarım, hayvancılık, el sanatları ve çeşitli atölye çalışmaları yapacak. Yaşama yeniden sarılacakları İnsanlık Köyü, kapılarını mart ayında açacak.



Nalınlar Mahallesi’ndeki köyde amaç; uyuşturucu ile etkin mücadele.



Köyde aynı anda 40 kişi hizmet alabilecek. Bağımlılar burada özel olarak kurulan ağaç evlerde konaklayacak. Doktor, din görevlisi ve sosyal uzmanların da görev alacağı köyde hazırlıklar son aşamasında.



Vali İzzettin Küçük, uyuşturucu ile mücadele de kararlı olduklarını vurguladı.



Bu örnek projenin benzeri şimdi, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde hayata geçiriliyor.





ulusal.com.tr