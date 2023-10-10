Bursa’da Yapılan "Huzur" Uygulamasında 7 Şahıs Gözaltına Alındı

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleşen narkotik, hırsızlık, uygunsuz şahıslar ve asayiş suçlarına yönelik uygulama devam ediyor. Yapılan uygulamada uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirilirken 7 şahıs gözaltına alındı.

Bursa’da Yapılan "Huzur" Uygulamasında 7 Şahıs Gözaltına Alındı

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde narkotik, hırsızlık, uygunsuz şahıslar ve asayiş suçlarına yönelik uygulama düzenlendi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, Çevik Kuvvet, TEM ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personellerinin katılımıyla, Nilüfer ilçesi Üçevler ve Çalı mahallelerinde uygulama gerçekleştirildi. Uygulama çerçevesinde 345 şahsın UYAP sorgulaması yapılırken, üzerinde uyuşturucu madde, ruhsatsız silah ve çeşitli suçlardan aranmaları olan 7 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız silah, silahlara ait 12 adet fişek, 74,90 gram esrar maddesi, 2,51 gram metamfetamin ele geçirildi. Ayrıca yapılan uygulamada 176 araç kontrol edilirken 7 araç sürücüsüne toplam 27 bin 66 TL idari para cezası kesildi.

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