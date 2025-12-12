Bursa'da "yer verme" kavgası büyüdü: Otobüsü basan satırlı saldırgan yakalandı

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi’nde şehir içi yolcu otobüsünde "yer verme" meselesi yüzünden çıkan tartışma, satırlı saldırıya dönüştü. Yolcuların büyük panik yaşadığı anlar otobüs kamerasına yansıdı. Satırla saldıran 21 yaşındaki Emirhan K., gözaltına alındı

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi’nde seyir halinde olan şehir içi yolcu otobüsünde, küçük bir tartışma büyük bir dehşete sahne oldu. İddiaya göre, iki yolcu arasında "yer verme" meselesi yüzünden başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Tartışmanın büyümesi üzerine, taraflardan Emirhan K. (21), elindeki satırla otobüsü basarak tartıştığı Şükür C. (22)isimli yolcunun üzerine saldırdı. Şans eseri, olayda ciddi bir yaralanma yaşanmazken, otobüs içerisindeki diğer yolcular büyük panik yaşadı ve olay anları otobüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

SALDIRGAN ADRESİNDE YAKALANDI

Olayın hemen ardından harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan hızlı çalışma sonucunda satırlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli Emirhan K., belirlenen adresinde yakalanarak gözaltına alındı.

Polis ekiplerinin şüphelinin evinde yaptığı aramada, saldırıda kullanılan satır da ele geçirildi. Gözaltına alınan 21 yaşındaki şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

