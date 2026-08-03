Bursa'daki 7 aylık hamile kadının ölümünde korkunç gerçek! Kocasının şiddetinden kaçarken düşmüş

Sudan uyruklu Ekram Hassan’ın, eşi Ferdi S.’nin uyguladığı şiddetten kaçmak için karşı binanın balkonuna atlamaya çalıştığı sırada düşerek hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

ŞÖNİM'e sığınmış, 1 ay önce eve dönmüş

Dehşete düşüren olayın ardından Ekram Hassan’ın geçmişte de şiddet gördüğü belirlendi. 7 aylık hamile kadının, 2 ay önce eşi Ferdi S. hakkında tehdit ve hakaret suçlamasıyla Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi’ne (ŞÖNİM) başvurduğu ve kadın konukevine sığındığı öğrenildi. Hassan'ın, 1 ay önce ise kendi isteğiyle konukevinden ayrılarak eve geri döndüğü saptandı.

3 yaşındaki kızını terastan aşağıya sallandırmış

Olayın meydana geldiği mahallede yaşayan vatandaşların kavga sesleri üzerine pencereye çıktıklarında dehşet anlarına tanıklık ettikleri belirtildi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, Ferdi S.'nin 3 yaşındaki kız çocuğunu 4 katlı binanın terasından aşağıya doğru sallandırdığı görüldü.

Çocuğu kurtarmak ve müdahale etmek için binaya koşan mahalle sakinleri, daire kapısı kilitli olduğu için içeri giremedi. Ekram Hassan’ın ise bu sırada eşinin şiddetinden kaçmak amacıyla yatak odasının penceresinden karşı binanın balkonuna atlamak istediği, ancak dengesini kaybederek bahçeye düşüp hayatını kaybettiği aktarıldı.

Mahalle sakini konuştu: "Sürekli karısını bıçakla kovalardı"

Çiftin sık sık kavga ettiğini ve Ferdi S.’nin mahallede sürekli huzursuzluk çıkardığını belirten mahalle sakinlerinden Hasan Kaçan, olay anını ve öncesini şu sözlerle anlattı:

"Olay sırasında kardeşimle beraber indim, zaten kalabalık toplandı. O sırada karşı komşu bize dedi ki; 'Kadını attı.' 'Kadını attı’ deyince biz de çocuğu kurtarmak amacıyla kardeşim, ben, annem, kız kardeşim dördümüz yukarıya çıktık. O sırada kapıyı kırmaya çalıştık. Aşağıya indik. Bütün mahalleli rahatsızdı kendisinden. Sürekli karısını bıçakla kovalardı. Biz şikayetçi olurduk, polis gelirdi. Olaydan bir önceki gece zaten bu karakola gitmiş, polis gelmiş."