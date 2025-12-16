Bursa’daki baba-kız faciasında gerçek ortaya çıktı

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde baba ve kızın evlerinde ölü bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. İlk bulgular, olayın bir cinayet ve ardından intihar olduğunu gösterdi.

Olay, Osmangazi ilçesine bağlı Ovaakça Çeşmebaşı Mahallesi 16. Yayla Sokak’ta bulunan iki katlı bir evde meydana geldi. Yakınları tarafından hareketsiz halde bulunan Nazmi Aybey (55) ve kızı Kübra Aybey (28) için polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen ekipler, Nazmi Aybey’i evin çatı katında, Kübra Aybey’i ise ikinci kattaki yatağında ölü halde buldu.

Nöbetçi savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından baba ve kızın cenazeleri, Bursa Adli Tıp Kurumu morgunakaldırıldı.

Yapılan ilk incelemelerde boğuşma izlerine rastlanması üzerine, babanın önce kızını boğarak öldürdüğü, ardından çatı katında kendini astığı ihtimali üzerinde duruldu.

Baba ve kızın kesin ölüm nedenlerinin, yapılacak otopsi işlemlerinin ardından netlik kazanacağı bildirildi.