Bursa'daki "Kanlı Servet" davasında karar! Patronunu katleden muhasebeciye ceza

Bursa 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında, cinayeti işleyen muhasebeci Halil Kağan Oğuz (32) hiçbir ceza indirimi uygulanmaksızın rekor cezaya çarptırıldı.

İYİLİK YAPTIĞI MUHASEBECİSİ TARAFINDAN KATLEDİLDİ

Kan donduran olay, 6 Temmuz 2023 tarihinde Osmangazi ilçesi Kent Meydanı otoparkı yakınlarında meydana geldi. Oto yedek parça ve araç alım-satım ticaretiyle uğraşan Mustafa Ekşi, babasının ricası üzerine kıramayıp işe aldığı ve hatta cinayetten 6 ay önce kendisine özel sağlık sigortası bile yaptırdığı muhasebecisi Halil Kağan Oğuz ile araçta hesap kavgasına tutuştu.

Arka koltukta oturan muhasebeci Oğuz, patronu Ekşi’nin boğazını kesip sırtından bıçaklayarak katletti. Cinayetin ardından araçta bulunan yüklü miktarda nakit para, altın, çek ve senetleri gasbeden katil zanlısı, önce Mudanya'daki sevgilisinin evine giderek kanlı kıyafetlerini değiştirdi, ardından ganimetleri oto tamircisi bir arkadaşına bırakıp polise teslim oldu.



"KANLI SERVET" İLE LÜKS HAYAT YAŞAMIŞLAR

Duruşmada söz alan katılan vekili Avukat Figen Şahin Sarıbal, olayın basit bir cinayet olmadığını, organize bir "infaz organizasyonu" olduğunu iddia ederek mahkemeye şok edici detaylar sundu. Avukat Sarıbal'ın açıklamalarıyla davanın seyri değişti:

38 Milyon Liralık Çek Kayıp: Maktulün eşi Melike Ekşi'ye sadece 5 milyon liralık senetler teslim edilirken, piyasa değeri 38 milyon TL olan 90 adet çekin hala kayıp olduğu ortaya çıktı.

Babası Bankada Sorgulatmış: Katil zanlısı cezaevindeyken, babası İ.O.'nun maktule ait 750 bin TL'lik kanlı bir çeki İnegöl'deki ticari ortakları aracılığıyla bankada sorgulattığı saptandı.

Meşru Olmayan Zenginleşme: Katilin ailesinin ve sevgilisi B.B.'nin, cinayetin ardından meşru gelirleriyle açıklanamayacak bir mali refaha ulaştığı, son model lüks araçlar satın alıp yeni iş yerleri açtığı mahkeme kayıtlarına girdi.



MAHKEMEDEN TOKAT GİBİ KARAR: HİÇBİR İNDİRİM YAPILMADI

Duruşmada kendisini savunan sanık Halil Kağan Oğuz, patronunun kendisine silah doğrulttuğunu ve küfrettiğini iddia ederek, "Olay ani gelişti. Öldüreceğini söylediği için bu eylemi gerçekleştirdim, pişmanım. Çek ve altınları da panikle aldım" dedi.

Ancak mahkeme heyeti, sanığın "nefsi müdafaa" ve "haksız tahrik" iddialarını reddetti. Katil muhasebeci Halil Kağan Oğuz, ‘Nitelikli kasten öldürme’ suçundan hiçbir takdir indirimi uygulanmaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, ‘Silahla nitelikli yağma’ suçundan ise 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Oğlu tutukluyken maktulün çeklerini piyasada döndürmeye çalışan baba İ.O. hakkındaki adli soruşturmanın ise titizlikle devam ettiği bildirildi.