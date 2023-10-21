Bursalı Çiftçilerden Filistin'e Destek! Ürettiklerini Göndermeye Hazırlar

Bursa ve ilçelerindeki çiftçiler, Filistin’deki savaşta ihtiyaç duyulan sebze meyve gibi yiyeceklerin temini için yardıma hazır olduklarını belirtti.



Bursa Ziraat Odaları her zaman mazlumun yanında olduklarını üzerlerine düşen ne varsa çalışkan Türk çiftçileri olarak göreve hazır olduklarını açıkladı.



Bursa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Sadi Aktaş şunları söyledi: