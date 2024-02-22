Bursa'nın şehir merkezinde aktif fay hattı! 7.3 büyüklüğünde deprem potansiyeli var...

Bursa'nın şehir merkezinde aktif fay hattı keşfedildi. Bu yeni keşfedilen fay hattının 7.3 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeli var. İşte merak edilen ayrıntılar...

Bursa'nın şehir merkezinde aktif fay hattı! 7.3 büyüklüğünde deprem potansiyeli var...
Bursa'nın şehir merkezinde aktif fay hattı! 7.3 büyüklüğünde deprem potansiyeli var...
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Uzmanlar Bursa'nın merkezinde yeni fay hattı keşfetti. Aktif olan bu fay hattının 7.3 büyüklüğünde bir deprem üretebilme potansiyeli bulunuyor. Ankara Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde yapılan çalışma sonucu fay hattı keşfedildi. İşte ayrıntılar...

7.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM POTANSİYELİ

7.3 büyüklüğünde deprem potansiyeli

Ankara Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi'nin  yaptıkları çalışmada Kayapa Yenişehir arasında 25 yerde sismik ölçümler alındı. Ölçümler sonucu daha önce aktif fay haritalarında olmayan 95 km uzunluğunda 7.3 büyüklüğünde deprem üretebilecek aktif fay olduğu bildirildi.

Bursa'nın şehir merkezinde aktif fay hattı! 7.3 büyüklüğünde deprem potansiyeli var... - Resim : 2

Söz konusu çalışma kapsamında yeraltı haritası çıkarıldı ve fayın geçtiği yerler de belli oldu. Çek-Ayır havzasını biçen Kayapa-Yenişehir Fayı, batı kesiminde Kayapa bölgesinden Bursa Ovası’na uzanan kısmı 40 kilometre uzunluğunda bulunuyor. Doğu kesiminde ise Yenişehir’e devam eden kolunun uzunluğu ise 55 kilometre. Kayapa Deresi’nden Bursa-batı havzasına uzanan fay, şehir merkezine Timsah Arena ile Şehir Hastanesi arasından geçerek ulaşıyor.

Bursa'nın şehir merkezinde aktif fay hattı! 7.3 büyüklüğünde deprem potansiyeli var... - Resim : 3

Şehir mekrezinden doğuya doğru Kumluk alanı güneyinden ve Gürsu kuzeyinden geçen fay, Çataltepe Kuzeyinde Bursa Ankara yolu üzerinde kendini gösteriyor. Doğu tarafı incelendiğinde ise doğuya doğru Erdoğan mezarlık alanı ve Seymen kuzeyinden geçen fayın Yenişehir Ovası'na uzandığı görülüyor. Fay, Yenişehir havzası doğu tarafında Toprakdere Fayı ile birleşiyor. Uzunluğu ise 95 kilometre.

Büyük deprem bekleniyor! O bölgeye dikkat...Büyük deprem bekleniyor! O bölgeye dikkat...Yurt
# deprem # bursa
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