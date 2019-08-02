Büryan kebabı nasıl yapılıyor

Büryan kebabı... Diğer adıyla kuyu kebabı... Ulusal Kanal Muhabiri Ekrem Demir, Güneydoğu Anadolu'da kahvaltıda dahi yenen lezzetin sırrını araştırdı.

Güneydoğu Anadolu bölgesinin yöresel lezzetlerinden büryan. Özellikle Siirt ve Bitlis'de daha çok kahvaltıda yenilen büryanı kebabını sizler için araştırdık.Ulusal Kanal ekibi bu yüresel lezzetinin izinden Batman'a kadar gitti. Lezzet yolculuğu yörede sabah namazından çıkanlar kahvaltılarını büryan ile yaparak güne başlıyorlar.Bazı yerlerde kuyu kebabı olarak da bilinen büryan hem lezzeti hem de gün boyu tok tutması nedeniyle tercih ediliyor.Gece 12.00'de kuyunun ateşinin yakılmasıyla başlayan Büryan'ın hazırlanışı kahvaltı saatine kadar sürüyor.Siirt ve Bitlis'te değil ama komşu il Batman'da, büryan kebabının yapılışını Abdülkadir usta anlattı.Sabah 07.00 gibi kuyudan çıkarılan büryan artık servise hazırlanıyor. "Sabah sabah et yenmez diyenlere" de Abdulkadir usta veriyor cevabı...Yolu bu şehirlere düşenler, lokum kıvamında, kahvaltıda masalarında bile eskik olmayan büryanı tatmadan dönmesin.