BUSKİ duyurdu: Bursa’da su kesintileri 28 Ekim’e kadar sürecek

Bursa Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (BUSKİ), kentte devam eden kuraklık nedeniyle planlı su kesintilerinin 28 Ekim’e kadar uzatıldığını duyurdu.

Kuruma göre, iklim değişikliğinin etkisiyle su kaynaklarının azalması ve baraj doluluk oranlarının kritik seviyelere düşmesi sebebiyle, 22-28 Ekim tarihleri arasında merkez ilçelere bağlı mahallelerde dönüşümlü su kesintileriuygulanacak.

BUSKİ açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Söz konusu planlı su kesintileri, günlük 12 saati geçmemek kaydıyla, merkez ilçelere bağlı mahallelerde dönüşümlü olarak uygulanacaktır. Yapılması planlanan su kesintileri ile günlük 100 bin metreküp su tasarrufu yapılması hedeflenmektedir. Planlı su kesintilerinden Uludağ Üniversitesi, Şehir Hastanesi ve Devlet Hastaneleri etkilenmeyecektir.”

BUSKİ, vatandaşlardan su tasarrufuna özen göstermelerini ve kesinti programını kurumun resmi internet sitesi ile sosyal medya hesaplarından takip etmelerini istedi.