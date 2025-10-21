BUSKİ duyurdu: Bursa’da su kesintileri 28 Ekim’e kadar sürecek

Bursa’da baraj doluluk oranlarının kritik seviyelere inmesi nedeniyle uygulanan planlı su kesintileri 6 gün daha uzatıldı. BUSKİ, 22-28 Ekim tarihleri arasında merkez ilçelerde dönüşümlü kesinti yapılacağını açıkladı

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
BUSKİ duyurdu: Bursa’da su kesintileri 28 Ekim’e kadar sürecek
Yayınlanma:

Bursa Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (BUSKİ), kentte devam eden kuraklık nedeniyle planlı su kesintilerinin 28 Ekim’e kadar uzatıldığını duyurdu.

Kuruma göre, iklim değişikliğinin etkisiyle su kaynaklarının azalması ve baraj doluluk oranlarının kritik seviyelere düşmesi sebebiyle, 22-28 Ekim tarihleri arasında merkez ilçelere bağlı mahallelerde dönüşümlü su kesintileriuygulanacak.

BUSKİ açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Söz konusu planlı su kesintileri, günlük 12 saati geçmemek kaydıyla, merkez ilçelere bağlı mahallelerde dönüşümlü olarak uygulanacaktır. Yapılması planlanan su kesintileri ile günlük 100 bin metreküp su tasarrufu yapılması hedeflenmektedir. Planlı su kesintilerinden Uludağ Üniversitesi, Şehir Hastanesi ve Devlet Hastaneleri etkilenmeyecektir.”

BUSKİ, vatandaşlardan su tasarrufuna özen göstermelerini ve kesinti programını kurumun resmi internet sitesi ile sosyal medya hesaplarından takip etmelerini istedi.

AK Parti Genel Sekreterinden dikkat çeken Özgür Özel çıkışı: Sesinin yüksek çıkması Silivri'deki efendisinin zorlaşan durumundandırAK Parti Genel Sekreterinden dikkat çeken Özgür Özel çıkışı: Sesinin yüksek çıkması Silivri'deki efendisinin zorlaşan durumundandırSiyaset
TSK Lübnan tezkeresi kabul edildi | Türk askerinin görev süresi 2 yıl uzatıldıTSK Lübnan tezkeresi kabul edildi | Türk askerinin görev süresi 2 yıl uzatıldıGündem
Gözünüz saatte olsun: 22 Ekim’de İstanbul’un birçok noktasında elektrik kesilecekGözünüz saatte olsun: 22 Ekim’de İstanbul’un birçok noktasında elektrik kesilecekElektrik Kesintisi
bursa su kesintisi
Günün Manşetleri
Türk askerinin Lübnan'da görev süresi 2 yıl uzatıldı
AK Parti ve CHP’li belediyeler dosyada
“Narkokapan Mersin” operasyonunda 3 örgüt çökertildi
14 sanık hakkında iddianame kabul edildi
Artık her polis ceza yazamayacak
Mattia Ahmet Minguzzi davasında verilen ceza belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP’li Ali Mahir Başarır’a dava açtı
"Okul kayıtlarında planlamaların sabote edilmesini engelleyeceğiz"
11 ilde BMW operasyonu
Bahçeli Meclis’te konuştu
Çok Okunanlar
22 Ekim’de İstanbul’un birçok noktasında elektrik kesilecek 22 Ekim’de İstanbul’un birçok noktasında elektrik kesilecek
Kâr satışları altını vurdu, fiyatlar geriledi Kâr satışları altını vurdu, fiyatlar geriledi
Hangi banka daha çok kazandırıyor? 400 bin TL 32 günde işte bu kadar getiriyor! Hangi banka daha çok kazandırıyor? 400 bin TL 32 günde işte bu kadar getiriyor!
Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor! Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor!
Acil nakit lazım olanlar dikkat! Acil nakit lazım olanlar dikkat!