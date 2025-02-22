Büyük gıda skandalı! Zincir marketlere mühür

Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, son kullanma tarihi silinmiş ve tarihi geçmiş bebek maması, çocuk sütü, tavuk, köfte ve çeşitli gıda ürünleri sattığı tespit edilen iki zincir market şubesi tespit edildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Büyük gıda skandalı! Zincir marketlere mühür
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Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, son kullanma tarihi silinmiş ve tarihi geçmiş bebek maması, çocuk sütü, tavuk, köfte ve çeşitli gıda ürünleri sattığı tespit edilen iki zincir market şubesi tespit edildi. Halk sağlığını tehlikeye atan bu işletmelere encümen kararıyla 3 gün süreyle mühürleme cezası uygulanırken, ayrıca idari para cezası da kesildi.

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik’in talimatıyla sürdürülen denetimler kapsamında, marketlerden restoranlara, kafelerden kasaplara kadar tüm işletmeler sıkı takibe alınıyor. Zabıta ekipleri, hijyen kurallarına uymayan ve sağlıksız gıda satışı yapan işletmelere yönelik cezai işlemler uygulamaya devam edecek.

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