Büyük ikramiye 17 bin nüfuslu ilçeye isabet etti: Herkes milyoneri arıyor

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Şans Topu çekilişi Artvi'in Arhavi ilçesine çıktı. Durum, Şener Şen’in başrolünde yer aldığı ünlü "Milyarder" filmini akıllara getirdi. "5+1" bilen tek kişi büyük ödülün sahibi olurken, şanslı kuponun Arhavi'deki bir bayiden oynandığı tespit edildi. Ancak talihlinin kim olduğu henüz bilinmiyor.

ESNAFTAN TEPKİLER VE ESPRİLİ YORUMLAR

Şanslı bayinin kapalı olması dikkat çekerken, komşu esnaf Şerafettin Yıldırım, “İnşallah tanıdık bir arkadaşımız ya da dostumuzdur” diyerek temennisini dile getirdi. Hasan Odabaş ise büyük ödülün ilçeden birine çıkmasının kendilerini sevindirdiğini belirtti. Yusuf Gedik ise durumu esprili bir dille değerlendirdi: “21 milyon çok güzel bir para. Çıkana hayırlı olsun. Çevremden birine çıktıysa çok mutlu olurum, hatta akrabalarımdansa bol bol kaynaşırız.”