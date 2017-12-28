Büyük marketlerin piyango bileti satması bayileri vurdu. Biletlerin tükendiğini söyleyen milli piyangocular zor çalışma koşullarının yanı sıra bir de iş yapamamaktan şikayetçi...

Büyük marketler biletleri aldı, Bayiler biletsiz kaldı yaz kış demeden bilet satan milli piyangocular zor durumda…



İzmir’de yıllardır bilet satan milli piyangocular dertli.. Nedeni ise büyük marketler...



İzmir Milli Piyangocular ve Şans Oyunları Esnaf Odası Başkanı Paşa Çakmak duruma tepkili…



Milli Piyangocular, 11 ay çalışıp bir ay para kazanıyor. Oda Başkanı Çakmak yurttaşlara seslendi.



Nimet Abla, Türkiye’nin en ünlü bilet bayisi olarak gösteriliyor. Ancak Çakmak İzmir’de ki bayilerin daha çok kazandırdığını söylüyor.



Milli Piyangocuların çalışma koşulları da içler acısı..



Soğuk havada saatlerce bekleyerek bilet satmaya çalışan milli piyangocular küçük büfe içerisinde çalışmak istiyor...







HABER: BELMA YÜCEL KAMERA: AKIN KARA

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