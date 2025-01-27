Büyük yangın: 6 ev ve ahırlar küller içinde kaldı

Erzurum’un İspir ilçesinde meydana gelen yangında 6 ev ve bazı ahırlar kullanılamaz hale geldi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangın, mahalle sakinlerinin müdahalesine rağmen bitişiğindeki 5 ev ve ahırlara da sıçradı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Büyük yangın: 6 ev ve ahırlar küller içinde kaldı
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Yangın, Fatih Mehmet Akdaş, Cemalettin Akdaş, Mehmet Akdaş, Süleyman Akdaş ve İbrahim Çakır’a ait evlerde büyük hasara yol açtı.

İhbar üzerine mahalleye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, jandarma, sağlık ve İspir Belediyesi ekipleri sevk edildi. Yangın, uzun süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

İspir Kaymakamı Ahmet Salih Poçanoğlu ve İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, mahalleye giderek yangın söndürme çalışmalarını yerinde inceledi ve ekipleri koordine etti.

Yangında ölü ya da yaralı bulunmazken, 6 ev, bazı ahır ve samanlıklar tamamen zarar gördü. Vali Mustafa Çiftçi de yangın bölgesine giderek incelemelerde bulundu ve vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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