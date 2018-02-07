Büyükçekmece'de bir özel okulda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstanbul Büyükçekmece'de bir özel okulda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Alınan bilgiye göre, Mimarsinan Mahallesi İnönü 2. Caddesi üzerindeki 3 katlı özel okulun üst katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Dumanı fark eden öğretmenler ve diğer görevliler, öğrencileri dışarı çıkardı.



İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.



Yangında bazı öğrencilerin dumandan etkilendiği öğrenildi.



Bu arada, yangını duyarak okula gelen aileler, öğrencilerini alarak okuldan ayrıldı.